В центре Уфы жильцы 10 домов остались без холодной воды в 30-градусную жару

Вечером 9 июля в историческом центре Уфы жильцы 10 многоквартирных домов остались без холодной воды в 30-градусную жару Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня вечером, 9 июля, в историческом центре Уфы жильцы 10 многоквартирных домов остались без холодной воды в 30-градусную жару. Водоснабжение пришлось приостановить из-за коммунальной аварии: по улице Гоголя, 21 обнаружили утечку из земли. Об этом сообщил Уфаводоканал.

Как пояснили в учреждении, подача холодной воды приостановлена в жилых домах по улице Гоголя 21, 22, 22/2, 23, 23/1, 24, 26, 26а, 28, 30.

Сейчас профильные службы работают над устранением утечки.

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