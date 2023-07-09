Житель Башкирии из ревности угнал у бывшей жены иномарку, которую ей дал друг

фото: МВД РБ

В башкирском городе Салавате местный житель из ревности угнал у бывшей жены иномарку, которую ей дал друг. Об этом 9 июля сообщило региональное МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, хозяином автомобиля является 38-летний местный житель. Незадолго до потери машины он проводил время в компании друзей за распитием алкоголя. Ехать домой на такси мужчина не хотел, но и сесть за руль пьяным не мог. Тогда он обратился к подруге, попросив отвезти его домой на его же иномарке.

Доставив приятеля к обозначенному месту, девушка поспешила на работу, и тот разрешил ей использовать для этих целей его машину. Они договорились, что девушка припаркует автомобиль у ресторана, в котором работает, а владелец заберет его позже. На работе горожанку уже поджидал 45-летний бывший супруг. Увидев ее за рулем чужой машины, в нем взыграла ревность: он отобрал у девушки ключи, сел в авто и уехал в неизвестном направлении.

Транспортное средство в итоге было найдено лишь на следующий день, предполагаемого злоумышленника на месте не было. Его обнаружили позже, во время обыска квартиры, где он и скрывался. Против мужчины возбудили уголовное дело об угоне.