У жителей 4-х районов Башкирии могут возникнуть проблемы с вызовом скорой помощи

На следующей неделе – с 10 по 16 июля – у жителей Белорецкого, Учалинского, Абзелиловского и Бурзянского районов Башкирии могут возникнуть проблемы с вызовом скорой помощи

На следующей неделе – с 10 по 16 июля – у жителей Белорецкого, Учалинского, Абзелиловского и Бурзянского районов Башкирии могут возникнуть временные проблемы с вызовом скорой помощи по телефону «03». Соответствующее предупреждение в соцсетях опубликовала администрация Белорецкого района.

– Будет временно наблюдаться техническая проблема с вызовом скорой медицинской помощи, – передали представители власти муниципалитета. – Просим использовать для вызова скорой медицинской помощи номер телефона единой диспетчерской службы «112».

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