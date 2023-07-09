Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июля 2023 13:00

У жителей 4-х районов Башкирии могут возникнуть проблемы с вызовом скорой помощи

Речь идет о дозвоне по номеру «03»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На следующей неделе – с 10 по 16 июля – у жителей Белорецкого, Учалинского, Абзелиловского и Бурзянского районов Башкирии могут возникнуть проблемы с вызовом скорой помощи

На следующей неделе – с 10 по 16 июля – у жителей Белорецкого, Учалинского, Абзелиловского и Бурзянского районов Башкирии могут возникнуть проблемы с вызовом скорой помощи

На следующей неделе – с 10 по 16 июля – у жителей Белорецкого, Учалинского, Абзелиловского и Бурзянского районов Башкирии могут возникнуть временные проблемы с вызовом скорой помощи по телефону «03». Соответствующее предупреждение в соцсетях опубликовала администрация Белорецкого района.

– Будет временно наблюдаться техническая проблема с вызовом скорой медицинской помощи, – передали представители власти муниципалитета. – Просим использовать для вызова скорой медицинской помощи номер телефона единой диспетчерской службы «112».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.