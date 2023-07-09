При падении дерева на палаточный лагерь у реки в Башкирии пострадала беременная

фото: Telegram // БашДТП | Bash.dtp.official

В Иглинском районе Башкирии беременная женщина пострадала при падении дерева на палаточный лагерь отдыхающих на берегу реки сим близ деревни Асканыш. Насаждение рухнуло прямо на автомобиль Land Rover Discovery и смяло его крышу. Инцидент произошел вечером 8 июля. Об этом в телеграм-канале «БашДТП» сообщили очевидцы.

– Мы стояли рядом. Тополь упал огромный в совершенно безветренную погоду, – отмечают свидетели.

По их словам, пострадавшую беременную женщину около 30 лет доставили в Иглинскую центральную районную больницу.

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