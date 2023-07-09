На фоне жары в Башкирии зафиксировали пять лесных пожаров площадью 39,5 га

фото: Telegram // Ирек Сагитов

На фоне жаркой погоды в Башкирии активизировались лесные пожары: на данный момент зафиксировано пять очагов возгораний на площади 39,5 га. Об этом сообщил вице-премьер республиканского правительства Ирек Сагитов.

– Для тушения лесного пожара в Белорецком районе, наравне с лесопожарными формированиями, вторые сутки работает вертолёт Ка-32 Госкомитета РБ по ЧС, – передал чиновник. – Вертолёт обеспечивает сброс воды в труднодоступные очаги пожара. Всего осуществили 42 сброса.

Сагитов добавил, что с начала пожароопасного сезона в Башкирии возникло 117 очагов природных пожаров. Их общая площадь превысила 1,3 тыс. гектаров.

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