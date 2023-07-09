Из Башкирии в зону СВО направили очередной гуманитарный конвой

Из Башкирии в зону специальной военной операции направили очередной гуманитарный конвой для военнослужащих Фото: Александр КОЦ

Из Башкирии в зону специальной военной операции направили очередной гуманитарный конвой для военнослужащих. Груз был сформирован по заявкам командиров частей. Об этом 9 июля в телеграм-канале сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– В составе груза пиломатериалы, питьевая вода и техника, необходимая военнослужащим для выполнения боевых задач: квадрокоптеры, тепловизоры и генераторы, – передали в ведомстве.

Напомним, на неделе правительство Башкирии обсудило меры поддержки участников СВО и членов их семей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.