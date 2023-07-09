«Ее могли увезти»: в Башкирии продолжаются поиски пропавшей в мае Гульнары Михайловой

фото: соцсети

В Башкирии в середине мая пропала 31-летняя Гульнара Михайлова. Последний раз ее видели в одном из районов города Нефтекамска. С «КП-Уфа» связалась ее родная сестра. Женщина рассказала, что похожую на исчезнувшую девушку заметили в селе Арлан Краснокамского района.

– Похожую на нее девушку в течение нескольких дней видели в Арлане. У меня машины не было поехать туда. Я нашла машину, поехали искать – и тишина. Сегодня третьи сутки как ее вообще никто не видел. Думаю, ее родственники мужа могли увезти – у них свадьба была там, – отметила собеседница. – Вот ее издалека сняли, я фото увидела и говорю, это она. Похожая очень сильно на нее: волосы темные виднеются из-под шапки, светлые кеды, в которых она ушла. Два дня она в столовую заходили в Арлане.

Девушка, похожая на пропавшую // фото: представлено "КП-Уфа"

Приметы Гульнары Михайловой: худощавого телосложения, карие глаза, темные длинные волосы.

В день пропажи была одета в спортивные брюки фиолетового цвета, пятнистая рубашка, на ногах кеды, с собой белая куртка и белая сумка с документами.

Всех, кто видел Михайлову или знает о ее местонахождении, родные просят позвонить в полицию или связаться с ними по телефонам: 8-965-661-37-84 или 8-917-461-39-43.