В Башкирии наградили 15-летнюю девочку, которая спасла тонущего ребенка

фото: Telegram // Ирек Сагитов

Вице-премьер башкирского правительства Ирек Сагитов на форуме «Вместе – за безопасность» наградил медалью «За доблесть» 15-летнюю Алину Уелданову. В начале лета она спасла тонущего 8-летнего мальчика. Об этом 8 июля чиновник сообщил в своих соцсетях.

Случай произошел 3 июня на озере Чебаркуль. Дети купались на неофициальном пляже водоема вместе с родителями. Во время купания мальчик стал тонуть, но никто не обратил на него внимания. Только Алине поведение ребенка показалось подозрительным, и она тут же бросилась в воду его спасать. Она смогла вытащить мальчика из воды на сушу.

Сагитов поблагодарил родителей Уелдановой за то, что они достойно ее воспитали. Вице-премьер также пожелал юной спасательнице успехов в учебе и исполнения желаний.

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