Хабиров опубликовал фото с супругой и поздравил жителей Башкирии с Днем семьи

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров в субботу, 8 июля, опубликовал в соцсетях фотографию со своей супругой Каринэ и поздравил жителей республики с Днем семьи, любви и верности.

– Всех с праздником! Мира, добра и любви вашим семьям! – написал руководитель региона.

Напомним, ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, что в День семьи брак в республики заключили сразу 235 пар.

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