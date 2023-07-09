Ночной забег в Уфе перевели в онлайн-формат из соображений безопасности

Некоторым участникам все же удалось пробежаться и получить медали // фото: vk.com / BATYR

Ночной забег «Артерия» в Уфе, который должен был пройти 8 июля, перевели в онлайн-формат из-за невозможности обеспечения его безопасности полицией. Об этом сообщил директор мероприятия Дмитрий Бабин. Он извинился перед участниками марафона.

– Всем зарегистрированным участникам предлагается пробежать дистанции Ночного забега – 5 или 10 км в удобное время в течение месяца, зафиксировать свой результат в приложении, показать организаторам трек и получить заслуженную медаль, – пояснили в команде организаторов соревнования BATYR.

В то же время вечером 8 июля на территории «Артерии» прошли другие спортивные активности и развлекательная программа. Некоторые участники все же смогли пробежать по пешеходным дорожкам выбранные ими дистанции и получить медали сразу.

Напомним, из-за ночного забега в Уфе планировалось на 4 часа перекрыть проезжую часть на проспект Октября. В марафоне при благополучном стечении обстоятельств могли принять участие 1,5 тысячи профессионалов и любителей бега.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.