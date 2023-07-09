В Башкирии в День семьи, любви и верности 8 июля брак заключили 235 пар

В Башкирии вчера, 8 июля, в День семьи, любви и верности брак заключили 235 пар Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии вчера, 8 июля, в День семьи, любви и верности брак заключили 235 пар. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр местного правительства Андрей Назаров.

Как отметил чиновник, в праздничный день он вместе с супругой Ларисой посетил город Бирск. Там проходил традиционный семейный фестиваль. Во время мероприятия Назаров и его жена вручили медали «За любовь и верность» пяти супружеским парам, которые прожили в браке более 25 лет и вырастили детей.

– Ежегодно мы вручаем 70 таких медалей. С 2013 года в Башкортостане общественную награду получили около 800 супружеских пар, – добавил премьер.

Ранее в Башстате рассказали, что в 2022 году в республике в брак вступили 116 невест и шесть женихов младше 18 лет

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