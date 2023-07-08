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НовостиОбщество8 июля 2023 15:16

Уфимка пожаловалась на отсутствие туалетов возле озера Кашкадан

Она обратилась с этим лично к главе Башкирии
Источник:kp.ru
Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Жительница Уфы написала на странице главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях о деликатной проблеме, которая ее тревожит. Женщина пожаловалась на то, что на озере Кашкадан нет туалетов.

Уфимка написала, что неподалеку есть только один платный, но до него довольно далеко идти от водоема. Женщина также недоумевает почему на территории озера есть только одна бесплатная кабинка.

По ее словам, в прошлом году было туалетов больше, несмотря на то, что сейчас Кашкадан стал популярным местом отдыха.

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