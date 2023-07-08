В Башкирии действуют четыре пожара на площади 23,9 га

Фото: Госкомитет по ЧС

В пресс-службе Госкомитета по ЧС сообщили, что по состоянию на 8 июля в республике действуют четыре лесных пожара. По предоставленным данным, площадь возгорания составила 23,9 га.

В сообщении уточняется, что пожары бушуют на территории Белорецкого района в Авзянском и Инзерском участковом лесничестве на площади 6 га, а также в Сосновском участковом лесничестве на площади 4,7 га.

Также на территории Икского участкового лесничества в Кугарчинском районе замечен пожар на площади 3,2 га. На площади 10 га замечено возгорание в Башкирском государственном природном заповеднике.

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