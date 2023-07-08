Глава района Башкирии обратился к жителям со срочным предупреждением

Фото: архив КП

Глава администрации Давлекановского района Ильгиз Мухамедзянов опубликовал 8 июля в социальных сетях предупреждение для местных жителей. По предоставленным данным, в районе ожидается повышение температуры воздуха до 40 градусов.

В связи с сильной жарой Мухамедзянов попросил местных соблюдать особую осторожность. Он отметил, что в такую погоду все предпочитают проводить время у воды.

Глава попросил не оставлять детей без присмотра, не купаться в неустановленных местах и не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

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