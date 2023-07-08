В Башкирии похоронили погибшего в СВО 26-летнего Михаила Рычкова

Фото: Марат Юсупов

Глава Благоварского района Башкирии Марат Юсупов сообщил на странице социальных сетей о том, что 7 июля прошла церемония прощания в Михаилом Рычковым. По предоставленным данным, боец контрактной службы погиб 21 июня при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

- Михаил навсегда останется в памяти благоварцев и будет примером отваги, чести и мужества для молодого поколения, - написал Юсупов.

Михаил окончил Первомайскую школу, получил специальность сварщика в Уфимском лицее. В момент гибели ему было 26 лет.

Контракт он заключил во время срочной службы, был водителем стрелкового взвода стрелковой роты.

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