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НовостиОбщество8 июля 2023 11:27

В Башкирии предупредили о сильной жаре с температурой до +38 градусов

Предупреждение опубликовали в МЧС республики
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Спасатели МЧС Башкирии предупредили о том, что в республике ухудшатся погодные условия. По данным ведомства, из-за сильной жары в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность. Прогноз предоставлен на 9 июля.

В МЧС также предупредили, что в Башкирии будет сильная жара с максимальной температурой воздуха до +38 градусов.

Спасатели попросили соблюдать осторожность, избегать прямых солнечных лучшей и не купаться в водоемах в состоянии алкогольного опьянения.

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