После проверки Роспотребнадзора Башкирии из-за кишечной инфекции закрыли детский лагерь

Фото: архив КП

Роспотребнадзор Башкирии сообщил, что в ведомство поступила информация о том, что в лагере «Росинка» Краснокамского района выявлены единичные случаи заболевания острой кишечной инфекцией. В ведомстве проинформировали, что после сообщения было проведено эпидемиологическое обследование.

Результаты отбора проб, опроса и медицинского осмотра показали, что новых случаев инфекционных заболеваний в учреждении нет, также не зафиксирована массовая заболеваемость. Ситуация находится на контроле ведомства.

В самом лагере прокомментировали, что после проверки Роспотребнадзора выявлена угроза аварийной ситуации на центральных сетях водоснабжения.

- И в связи с предстоящей жаркой погодой возникают риски создания некомфортных условий для детей, поэтому руководством ООО «ЛОЦ Энергетик» было принято решение о досрочном завершении 2 смены в ДОЦ Росинка, - передается в сообщении.

В администрации предложили в качестве компенсации рассмотреть либо заезд в четвертую смену, либо возврат средств за неиспользованные дни.

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