Из федерального бюджета Башкирия получила 900 млн рублей на развитие туризма

Фото: архив КП

По информации министерства предпринимательства и туризма Башкирии, республика в 2023 году получила 900 млн рублей из федерального бюджета. Средства предназначены для развития туристической отрасли.

Выделенные деньги намерены потратить на обустройство пляжей, развитие инфраструктуры, создание кемпингов и автокемпингов. Кроме того, по итогам конкурса 46 инвестиционных проектов получат поддержку в размере 155,5 млн рублей.

В настоящий момент предприниматели могут подать документы дополнительно на втором этапе конкурса. На эти цели направлены порядка 180 млн рублей.

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