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НовостиОбщество8 июля 2023 7:00

Казак сообщила о росте заболевших мышиной лихорадкой в Башкирии в 1,4 раза

Роспотребнадзор предоставил последние данные
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Башкирии за первые шесть месяцев 2023 года выросла заболеваемость мышиной лихорадкой. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора республики Анна Казак. По предоставленным данным, в этом году зарегистрировано в 1,4 раза больше заболевших — 616 человек, передали в «Башинформ».

Также, по информации руководителя ведомства, среднемноголетние значения на 100 тыс. населения выросли в 2,3 раза. Больше всего заболевших в Уфимском, Давлекановском, Ермекеевском, Благовещенском районе и Октябрьском.

Также, по данным Казак, выросло число инфицированных среди детей — 32 ребенка, больше всего заболевших обратилось в больницу в январе — 399 человек.

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