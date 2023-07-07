В Уфе на вертолете провели профилактический рейд на водоемах

Фото: вице-премьер башкирского правительства Ирек Сагитов

В Уфе вице-премьер башкирского правительства Ирек Сагитов 7 июня принял участие в профилактическом рейде на водоемах. Обход проводили на пожарно-спасательном вертолете.

– Приносим извинения за предоставленные неудобства жителям, однако это вынужденная мера, – обратился он к напуганным уфимцам.

Всего, по его словам, с начала года в республике утонули 34 человека, что на 16 человек больше периода прошлого года. Также погибло шестеро детей. За последние сутки погибли четыре человека.

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