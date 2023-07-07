Вице-премьеру Борису Беляеву прокуратура Башкирии просит изменить приговор

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Прокуратура Башкирии подала апелляцию в суд на приговор министру ЖКХ региона Борису Беляеву. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Уфы журналистам «Ъ-Уфа».

Аппеляция также подана на приговоры министру строительства и архитектуры Башкирии Рамзилю Кучербаеву, бывшему замглавы Кумертау Юрию Курову, начальнику отдела капстроительства №2 Шадмурату Бикимбетову и замначальника управления капстроительства Башкирии Рамилю Сафину.

Фигурантов уголовного дела признали виновными в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау. Беляева и Кучербаева приговорили к шести годам лищения свободы, Сафин и Куров получили пять лет лишения свободы, Биктимеров — три года и четыре месяца. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.