В Башкирии за 2 часа утонули двое пьяных мужчин

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 7 июля, в водоемах Башкирии за два часа утонули два человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Во время купания в реке Худолаз в городе Сибай утонул 33-летний мужчина. В Дюртюлях из пруда в селе Иванаево спасатели извлекли тело мужчины того же возраста. Оба были в момент трагедии пьяны и купались в необорудованных для этого местах.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Специалисты устанавливают причины происшествий.

– Призываем купаться только на официальных пляжах, где есть средства спасения, дежурят спасатели, очищено дно, имеется безопасная зона купания, огороженная буйками! Собираетесь купаться – откажитесь от алкоголя! – заявил в МЧС.

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