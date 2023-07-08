В Башкирии в 2022 году брак заключили 116 невест и шесть женихов младше 18 лет

Средний возраст вступления в первый брак в республике составил 26,8 лет для женщин и 28,9 – для мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии в 2022 году в брак вступили 116 невест и шесть женихов младше 18 лет. Всего семейными узами себя связали более 25 тысяч пар. Такие данные по случаю Дня любви, семьи и верности 7 июля опубликовал Башстат.

– Наибольшее количество браков в республике заключается в возрасте от 20 до 34 лет. Причем в прошедшем году для заключения первого брака для мужчин был предпочтительнее возраст 25-29 лет, а для женщин – 20-24 года, – отметили в статистическом ведомстве.

Средний возраст вступления в первый брак в республике составил 26,8 лет для женщин и 28,9 – для мужчин. Есть и пожилые «молодожены»: среди них 779 женихов и 483 невесты. Повторно отношения узаконили около 31% мужчин и 33% женщин. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.