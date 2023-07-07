8 июля в Башкирии прогнозируют жару до +34 градусов

По данным синоптиков, жара в ближайшие дни не собирается отступать Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра, в субботу 8 июля, температура воздуха в Башкирии поднимется до +34 градусов. Об этом сообщил местный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, жара в ближайшие дни не собирается отступать. Средняя температура воздуха будет на 5-7 градусов выше нормы.

Ночью столбики термометров покажут +11, +21 градусов, а в северных и восточных районах до похолодает до +11. Днем воздух прогреется до +29, +34 градуса. Ветер ожидается умеренный умеренный, с порывами до 14 м/с.

Жара сохранится на протяжении нескольких дней, после чего температура постепенно начнет спадать.

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