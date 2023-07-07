За год число банковских карт в Башкирии увеличилось на 20%

К началу апреля в Башкирии число банковских карт достигло 9,8 млн штук, что на 20% больше, чем было по состоянию на 1 апреля прошлого года Фото: Даниил ОПАРИН

К началу апреля в Башкирии число банковских карт достигло 9,8 млн штук, что на 20% больше, чем было по состоянию на 1 апреля прошлого года. Об этом сообщил Банк России.

В первом квартале 2023 года было выдано 250 тыс. карт. За то же время было совершено 423 млн транзакций (+8% к прошлому году) на общую сумму в 725 млрд рублей (+4%). Чаще всего жители республики используют их для оплаты товаров и услуг – 79% от общего числа операций. Переводы составляют 19%, а снятие наличных – 2%.

Заместитель управляющего Нацбанком по Башкирии Лилия Якупова добавила, что за год число устройств для обслуживания карт в республике выросло на 5%, а число безналичных платежей – на 11%.

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