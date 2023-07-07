4-месячной девочке с пороком сердца в Уфе провели уникальную операцию

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В уфимском кардиоцентре четырехмесячной девочке с врожденным пороком сердца провели уникальную операцию. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Как только девочка появилась на свет, у нее обнаружили сужение аорты. Из-за этого органы страдали от недостаточного кровоснабжения, а сердце – от большой нагрузки. Малышку с матерью экстренно перевели в кардиоцентр. Была проведена операция, которая завершилась благополучно, однако сужение сосуда повторилось.

Потребовалась еще одна операция – пластика дуги аорты. Операция шла более четырех часов. Во время основного этапа кровоснабжение получал только головной мозг, а остальные органы были отключены, и потому счет шел на минуты, но благодаря стараниям врачей сердечко девочки ритмично забилось.

Ребенок вскоре пошел на поправку и спустя 10 дней был выписан домой.

– Всего в кардиоцентре проведено около десяти подобных операций, когда для расширения дуги аорты использовались собственные ткани, но четырехмесячному ребенку ее провели впервые, – поведал Айрат Рахматуллин.

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