Ozon оценил риски заражения жителей Башкирии менингитом через заказы из Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания Ozon оценила риски заражения жителей Башкирии менингитом через заказы из Екатеринбурга.

В Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции. По данным Минздрава Свердловской области, ее подхватили как минимум восемь человек. Двоих не спасли. Ситуация в распределительном центре Ozon находится на контроле прокуратуры и Следственного комитета.

Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе компании Ozon, что жителям Башкирии не стоит опасаться прибывших из Свердловской области посылок.

– Наши пункты выдачи и в Свердловской области, и в Башкирии работают в обычном режиме. Получать заказы с Ozon по-прежнему безопасно: менингит передается воздушно-капельным путем от человека к человеку на близком расстоянии и быстро погибает на поверхности, – заверили в компании.

Также Ozon сообщил, что на складе в Свердловской области была проведена дезинфекция. Также там в настоящее время действует масочный режим и температурный контроль при входе. Кроме того, каждый час поверхности протираются дезинфицирующими средствами.

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