Фото: Мария ЛЕНЦ

10 и 12 июля лишатся воды жители трех районов Уфы. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

В понедельник, 10 июля, в Калининском районе с 10:00 до 14:00 отключат водоснабжение в частном секторе и в торговых точках на улицах Сосновская и Перекопская.

В среду, 12 июля, с 10:30 до 17:30 водопроводную линию отключат на улице Лесной проезд, 3 из-за замены пожарного гидранта. А с 11:00 до 16:00 останутся без воды жители частного сектора в микрорайоне Нижегородка.

Подробнее со списком домов, в которых будет отключено водоснабжение, можно ознакомиться на сайте «Уфаводоканала».

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