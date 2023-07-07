Фото: ufacity.info

С 16 июля по 27 августа в Уфе закроют участок улицы Пугачева. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В настоящее время в рамках проекта «Южные ворота», приуроченного к 450-летнему юбилею столицы Башкирии, полным ходом идет реконструкция улицы. В обозначенные сроки будет закрыт проезд в обоих направлениях на участке от улицы Бельской до Геофизиков.

Схема маршрутов общественного транспорта будет изменена. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Бельской, Просвещения и бульвару Назара Наджми.

Власти Уфы просят жителей и гостей города учитывать предстоящее ограничение и заблаговременно планировать поездки.

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