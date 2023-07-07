В Башкирии экс-сотрудника ГИБДД будут судить за получение взяток

В башкирском городе Мелеузе бывшего инспектора ДПС будут судить за получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями

В башкирском городе Мелеузе бывшего инспектора ДПС будут судить за получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Следствие выяснило, что с апреля 2021 по апрель 2021 года останавливая автомобили для проверки, сотрудник ГИБДД злоупотреблял должностными обязанностями. Вместо составления административных протоколов и фиксации правонарушений водителей он получал деньги. На карту бывшего полицейского и его жены поступали перечисления от 4 до 20 тысяч рублей, а всего – 53 тысячи.

Обвиняемый экс-полицейский вину частично признал. Дело будет рассматриваться в Мелеузовском районном суде. Уголовные дела также возбуждены и против взяткодателей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.