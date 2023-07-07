В Уфе на парковке загорелась Renault Logan

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 7 июля, в Кировском районе Уфы загорелась иномарка. О происшествии рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Инцидент случился на улице Менделеева на парковке. У автомобиля Renault Logan загорелся моторный отсек, на место ЧП были направлены экстренной службы. Специалистам удалось оперативно ликвидировать горение. В результате случившегося никто не пострадал.

– Рекомендуем своевременно проводить технический осмотр транспортных средств, – заявили в МЧС республики.

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