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НовостиПроисшествия7 июля 2023 8:38

В Уфе на парковке загорелась Renault Logan

В результате происшествия никто не пострадал
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 7 июля, в Кировском районе Уфы загорелась иномарка. О происшествии рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Инцидент случился на улице Менделеева на парковке. У автомобиля Renault Logan загорелся моторный отсек, на место ЧП были направлены экстренной службы. Специалистам удалось оперативно ликвидировать горение. В результате случившегося никто не пострадал.

– Рекомендуем своевременно проводить технический осмотр транспортных средств, – заявили в МЧС республики.

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