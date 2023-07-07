В Башкирии 14-летняя девочка отравилась 20 таблетками в попытке снять головную боль

Состояние юной пациентки было нормализовано, а самочувствие – улучшено

В башкирском городе Стерлитамаке 14-летняя девочка отравилась 20 таблетками анальгетика в попытке снять головную боль. Случай произошел 4 июля. Об этом сообщила городская детская больница.

– Девочка по незнанию приняла 20 таблеток парацетамола в течение 1,5 часа с целью купировать головную боль. Ночью у нее началась рвота, тошнота и боли в животе, а утром девочка в сопровождении матери обратилась в нашу больницу, – передали в лечебнице.

Детский врач-реаниматолог Григорий Максимович Саарян оказал девочке первую помощь и назначил лечение. Состояние юной пациентки было нормализовано, а самочувствие – улучшено.

В больнице отметили, что отравление могло привести к куда худшему исходу – вплоть до летального.