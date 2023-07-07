В Башкирии простились с погибшим в СВО младшим сержантом Айдаром Хусаиновым

Фото: vk.com/glava_belokatai

Сегодня, 7 июля, в Белокатайском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом, радиотелефонистом боевой машины реактивного артиллерийского взвода Айдаром Хусаиновым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Масхут Минигалин.

– От имени жителей Белокатайского района выражаю искренние соболезнования родным и близким нашего земляка, всем, кто знал Айдара. Сил и терпения вынести это горе. Скорбим вместе с вами, – заявил в своей публикации чиновник.

В связи с трагическим событием в муниципалитете отменилась развлекательная программа Дня молодежи. Свою работу проведут лишь патриотическая и творческая площадки, а также мотивационный тренинг от молодых предпринимателей района.

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