В Башкирии из-за жары +32° ограничили движение грузовиков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На дорогах Башкирии из-за жары +32° ограничили движение грузовиков. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Ограничительные меры будут действовать в дневное время 12 часов – с 10:00 до 22:00. Руководитель ГИБДД в своей публикации порекомендовал гражданам заранее планировать время передвижения.

Напомним, сегодня утром, 7 июля, в Башкирии полностью ограничили движение транспорта на 108+868 километре дороги М-5 «Урал» – Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки (в районе села Аксеново). Ограничительные меры, которые продлятся до 15:00, введены в связи производственными работами на железнодорожном переезде Аксеново – Глуховская на 1466 километре Аксаковской дистанции пути.

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