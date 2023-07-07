Фото: Соцсети

В Уфе разыскивают годовалого Тихона Степаненко, который пропал вместе с отцом. Об этом рассказал о информационное агентство «Башинформ».

Ребенка ищут уже три дня, о его местонахождении ничего неизвестно с 4 июля. Приметы мальчика: его рост – 85 сантиметров, у него нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. В день пропажи он был одет в белую футболку, зеленые шорты и синие сандалии.

Как сообщили в МВД Башкирии, заявление о пропаже ребенка зарегистрировано в отделе полиции № 5 управления МВД столицы Башкирии.

Если вам известна какая-нибудь информация о местонахождении мальчика, вы можете передать ее, позвонив на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

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