Минтранс Башкирии: на Восточном выезде из Уфы начали укладывать асфальт

фото: Минтранс РБ

На Восточном выезде из Уфы близ будущей развязки с федеральной трассой М-5 началась укладка асфальта. Общая техническая готовность объекта сейчас составляет 71%. Об этом 6 июля сообщил Минтранс Башкирии.

– Всего на «Восточном выезде» будет уложено порядка 138 тысяч тонн асфальта, – передали в ведомстве. – На строительстве «Восточного выезда» задействованы 2600 человек и 350 единиц техники.

Напомним, Восточный выезд представляет собой километровый тоннель, мост через реку Уфу и 10-километровый участок платной скоростной дороги с выходом на трассу М-5. Стоимость новых ворот города составляет 33,5 млрд рублей.

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