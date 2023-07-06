В Башкирии врачи за 25 минут избавили пациентку от боли, с которой она жила 10 лет

В Башкирии врачи больницы города Салавата за 25 минут избавили пациентку от сильной боли, с которой она жила долгие 10 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии врачи больницы города Салавата за 25 минут избавили пациентку от сильной боли, с которой она жила долгие 10 лет. О клиническом случае рассказали в самом медучреждении.

В салаватскую лечебницу обратилась 45-летняя жительница города Стерлитамака. Она пожаловалась на жгучие боли в грудном отделе позвоночника, которые беспокоили ее на протяжении последних 10 лет.

Женщине провели диагностику и выявили у нее гемангиому позвоночника. Это доброкачественная опухоль, которая поражает один либо несколько позвонков, но не склонна к перерождению в рак и в большинстве случаев протекает бессимптомно. Главной опасностью больших гемангиом позвоночника является риск перелома позвонка из-за снижения его опорной функции.

– При обращении к врачам по месту жительства в оперативном лечении было отказано, – отметили в больнице. – Пациентка обратилась на консультацию, осмотрена врачом-нейрохирургом и было принято решение об оперативном лечении – вертебропластике Th9 позвонка.

В итоге женщине провели операцию, которая длилась всего 25 минут. С пациенткой работала бригада нейрохирурга Арслана Асылбаева. Сразу после оперативного лечения жительница Стерлитамака отметила отсутствие болей в грудном отделе ее выписали уже на вторые сутки.

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