Жителю Башкирии вручили 500-тысячный пожарный извещатель

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 6 июля, жителю башкирского города Стерлитамака Айрату Ариткулову вручили 500-тысячный пожарный извещатель. Устройства, закупленные за счет бюджета республики, выдают льготным категориям граждан. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Айрат – участник боевых действий, он папа двух несовершеннолетних детей, – рассказал о владельце «юбилейного» извещателя руководитель региона.

Хабиров отметил, что Башкирия сейчас – это единственный субъект России, где автономные дымовые пожарные извещатели за счет бюджета республики получают 14 категорий льготников. Список таких граждан «постоянно расширяют», добавил чиновник. По его словам, с 2018 года с помощью пожарных извещателей удалось спасти 975 человек, в том числе 356 детей.

Пожарный извещатель – это работающий на батарейках маленький прибор, который крепится под потолком. При первых признаках пожара устройство запускает громкую сирену.

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