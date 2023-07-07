«Все было в крови»: жители Башкирии пожаловались на истошные крики из квартиры семьи с ребенком

Фото: Рустем АХУНОВ

Жители башкирского города Салават пожаловались в социальных сетях на истошные крики из квартиры семьи с ребенком.

Один из горожан опубликовал видео, на котором парень и девушка проходят мимо многоквартирного дома, из окна которого доносятся истеричные крики мужчины и громкий плач женщины .

– Мужчина избивал женщину 20 минут точно, были слышны крики, удары и крик ребенка. Полиция приехала, дверь сразу не открыли. Говорят, все было в крови и осколках. Также говорят, что полицию вызывают не в первый раз на этот адрес. Всегда обходилось заявлением, а избиения, кровь и крики продолжались, – пишет в соцсетях житель Салавата.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе МВД, полицейских вызвали соседи сожителей.

– По предварительным данным, телесных повреждений в отношении гражданки нанесено не было. До настоящего времени в полицию заявлений от сожителей не поступало. В настоящее время по сообщению соседей проводится проверка, – поведало ведомство.

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