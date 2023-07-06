В Уфе у полицейского-закладчика обнаружили 70 граммов кокаина

Фото: Рустем АХУНОВ

Перед Калининским районным судом Уфы за попытку сбыта наркотиков предстанет бывший сотрудник МВД. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, в марте этого года обвиняемый, будучи инспектором ППС, устроился курьером-закладчиком в интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Используя мессенджер, он получил от поставщика партию наркотиков, в том числе 70 граммов кокаина. Мужчину задержали при попытке распространения веществ.

В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», в крупном размере». Впоследствии его уволили из МВД, свою вину в совершенном преступлении он признал. Материалы дела направлены суд для рассмотрения по существу.

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