К началу июля от укусов клещей в Башкирии пострадали более 8,2 тыс. человек

К началу июля с марта текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 8 294 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К началу июля, начиная с марта текущего года, в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 8 294 человека – показатель находится на уровне средних многолетних показателей. Среди пострадавших было 2 838 детей. Об этом 5 июля сообщил региональный Роспотребнадзор.

В Роспотребе добавили, что акарицидные обработки против клещей в республике были проведены на площади почти в 4 тыс. гектаров, в том числе в детских лагерях – 1,3 тыс.

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