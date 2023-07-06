Генпрокуратура потребовала ужесточить приговор Лилии Чанышевой*

Кадр видео пресс-службы Кировского райсуда Уфы

Сегодня, 6 июля, Генеральная прокуратура России подала апелляцию в Кировский районный суд Уфы об ужесточении наказания Лилии Чанышевой*. В свою очередь, от адвокатов активистки поступили апелляционные жалобы, в которых они просят отменить приговор. Об этом рассказала пресс-служба инстанции.

Напомним, 14 июня Кировский районный суд Уфы приговорил Чанышеву* к 7,5 годам колонии общего режима. Ее признали виновной по уголовному делу об организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и участии в работе организации, посягающей на личность и права граждан.

* Лилия Чанышева внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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