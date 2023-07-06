Из реки Дема в Башкирии извлекли тело погибшего 37-летнего мужчины

Фото: Рустем АХУНОВ

В Миякинском районе Башкирии из реки Дема извлекли тело погибшего 37-летнего мужчины. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Трагедия случилась в селе Ильчигулово. Труп был передан сотрудникам правоохранительных органов. Специалисты проводят оперативно-следственные мероприятия.

Также чрезвычайное ведомство рассказало еще о двух ЧП. Девятилетний мальчик в селе Ассы чуть было не утонул в реке Инзер, купаясь в необорудованном для этого месте. К счастью, его спас брат. В настоящее время ребенок находится в Белорецкой центральной больнице.

Еще одно происшествие произошло несколько часов назад. На реке Белая в селе Ахметка Гафурийского района в месте необорудованном для купания чуть не утонул 55-летний мужчина. Его спасли очевидцы. Пострадавшего госпитализировали в Красноусольскую Центральную больницу.

– Выбирайте для купания только оборудованные места, где дежурят спасатели и чистое дно. Не рискуйте своей жизнью, употребляя горячительные напитки перед тем как зайти в воду. Не оставляйте без присмотра детей, – призвали в МЧС.

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