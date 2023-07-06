Мамы из Башкирии могут получить грант в 100 000 рублей

Фото: Оберемченко Николай

Стартовал прием заявок на отборочный тур федеральной программы «Мама предприниматель». Принять участию могут мамы самозанятые, оформившие ИП или ООО. Из 1500 участниц в региональном этапе конкурса отбор пройдут всего лишь 63 финалистки. Участниц ожидают 50 часов тренингов и идеи по развитию и продвижению бизнеса. Эксперты охотно поделятся своими советами, ответят на интересующие вопросы.

Победительница получит грант для поддержки своего бизнеса и реализации планов. Женщинам приготовили призы от партнеров проекта.

Заявку на участие можно зарегистрировать до 22 сентября. Начало конкурса назначено на 3 октября.