Иностранные студенты УГНТУ получили дипломы!

Фото: УГНТУ

256 выпускников из 25 стран мира, таких как Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола, Беларусь, Вьетнам, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Казахстан, Китай, Колумбия, Конго, Кот-д'Ивуар, Куба, Мавритания, Перу, Сенегал, Сирия, Таджикистан, Танзания, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, получили дипломы УГНТУ в 2023 году.

Это 34-й выпуск иностранных обучающихся Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Среди выпускников 169 бакалавров, 15 специалистов, 70 магистров и 2 аспиранта. 18 человек удостоились дипломов с отличием!

Фото: УГНТУ

Все ребята уже получили дипломы на своих факультетах, но эта торжественная церемония стала доброй традицией, которую любят и ценят иностранные студенты.Выпускники поблагодарили преподавателей и сотрудников УГНТУ. Они подчеркнули, что учёба здесь – это не только прекрасное образование, но и годы насыщенной, интересной студенческой жизни, которые они запомнят навсегда!

Ректор УГНТУ Олег Баулин отметил, что ребята окончили вуз в год его 75-летия и пожелал им удачи: «Кто-то из вас продолжит учёбу в магистратуре, в аспирантуре, кто-то уедет на родину, чтобы приносить пользу своей стране. А мы будем гордиться вашими успехами. В добрый путь!»

Партнерский материал.