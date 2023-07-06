В Башкирии 7 июля прогнозируют жару до +33 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра, 7 июля, в Башкирии вновь ожидается жаркая погода. Это следует из прогноза, опубликованного региональным отделением МЧС.

В последний день первой рабочей недели этого месяца жителям республики стоит ожидать малооблачную погоду без осадков. Ветер этой ночью будет северный, северо-западный – один-шесть метров в секунду, днем – пять-десять метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +15,+20°, на востоке республики – до +10°, днем – +28,+33°.

На автомобильных дорогах ожидается хорошая видимость.

В некоторых районах на севере Башкирии прогнозируется чрезвычайная пожароопасность.

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