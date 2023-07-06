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НовостиОбщество6 июля 2023 11:43

В Башкирии суд отклонил апелляцию мэра Межгорья и оставил его под арестом

Его обвиняют в незаконном начислении себе денежных премий
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Прокуратура Башкирии

Фото: Прокуратура Башкирии

В Башкирии постановление Белорецкого межрайонного суда о заключении бывшего временно исполняющего обязанности мэра Межгорья Вячеслава Калугина под стражу вступило в законную силу. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики.

Экс-главу администрации города подозревают в присвоении вверенных денежных средств в особо крупном размере и с использованием служебного положения. Согласно версии следствия, в 2021 году чиновник, будучи исполняющим обязанности мэра, поручил выпустить несколько распоряжений о выплате ему самому премий и иных денежных поощрений в размере более 1,3 миллиона рублей, причинив бюджету Межгорья значительный материальный ущерб.

Белорецкий межрайонный суд арестовал Калугина до конца лета. Верховный Суд республики рассмотрел апелляционную жалобу адвоката чиновника и принял решение оставить постановление межрайонного суда без изменений, а апелляцию – без удовлетворения.

Напомним, временно исполняющим обязанности главы администрации Межгорья недавно был назначен Александр Чоловский.

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