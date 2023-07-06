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НовостиОбщество6 июля 2023 11:05

В выходные в Башкирии пройдут массовые рейды ГИБДД

Проверки проведут в целях профилактики и пресечения нарушений ПДД
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В грядущие выходные в Башкирии Центр организации дорожного движения и Госавтоинспекция республики проведут массовые рейды. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Проверки проведут в целях профилактики и пресечения нарушений правил дорожного движения. Передвижные комплексы фото- и видеофиксации выдвинуться на республиканские автомобильные дороги уже завтра – 7 июля.

Власти просят водителей соблюдать скоростной режим и проявлять внимательность на дорогах.

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