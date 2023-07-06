Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2023 10:17

В Башкирии пройдут этапы ралли «Шелковый путь»

Экипажи будут в республике с 7 по 10 июля
Альбина Клековкина
Фото: Минспорта Башкирии

Фото: Минспорта Башкирии

Как сообщает пресс-служба Министерство спорта РБ, в Башкирии пройдут этапы Международного ралли «Шелковый путь». Участников ожидает три участка скоростного пути, проходящие через Абзелиловский, Учалинский, Баймакский, Хайбуллинский, Зилаирский, Зианчуринский районы.

Более 700 участников и 70 экипажей будут соревноваться за первенство в ралли. Разнообразие гоночного транспорта поражает воображение - мотоциклы, квадроциклы, багги, внедорожники и грузовики.

Вечером, в 18:00 на площади им. Салавата Юлаева уфимцев и гостей столицы ожидает концертная программа. Зрителям покажут танцевальные номера, выступление мотофристайлеров. Запланирована фотосессии с участниками ралли. Так же, в 20:00 пройдет торжественный проезд гонщиков.