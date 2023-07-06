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НовостиОбщество6 июля 2023 9:59

В Башкирии прогнозируют аномальную жару под +40°

Период жаркой погоды в республике продолжится и на следующей неделе
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Оксана ЗУЙКО

В Башкирии прогнозируют аномальную жару под +40°. Это следует из данных, опубликованных на метеорологическом ресурсе Gismeteo.

В грядущий понедельник, 10 июля, столбики термометров у жителей республики поднимутся до отметки в +39°. Ожидается облачная погода, без осадков.

На следующий день, 11 июля, жара ослабнет, но совсем чуть-чуть – синоптики прогнозируют 38 градусов. Будет хоть и пасмурная погода, но без осадков.

А вот уже дальше жара начнет сходить на нет. Уже 12 июля температура воздуха упадет до +25°, и пройдут дожди. Осадки будут и днем позже.

В последующую неделю жары уже не будет, температура воздуха будет держаться в районе +26°.

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